Arcore, presentato l'evento benenifico "Uniti per la vita"

Si scrive "Uniti per la vita", si legge un evento benefico creato con lo scopo di raccogliere fondi per la Protezione civile arcorese. Un pomeriggio di festa a base di sport, musica, tanto divertimento e food.

La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 3 luglio. A partire dalle ore 17, nel campo sportivo comunale di via Monte Rosa, andrà in scena un quadrangolare di calcio a 11 al quale prenderanno parte le squadre della Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato e la Nazionale di calcio Deejay. Si tratta di un evento organizzato dal Comune di Arcore, dalla Protezione civile e dall'U.S. Casati.

L'evento è stato presentato stamattina, venerdì 10 giugno 2022, nella splendida cornice di Villa Borromeo di Arcore, alla presenza del sindaco Maurizio Bono, del consigliere di maggioranza con delega allo sport Tommaso Confalonieri, del coordinatore della Protezione civile Giovanni Sala. Seduti al tavolo dei relatori anche il luogotentene dei carabinieri di Arcore Luca Carboni, Dj Provenzano, Giancarlo Romano, Luigi Maggioni per la Casati Arcore e il questore aggiunto Simonetta Vittoria, del comandante della Polizia locale Marco Bergamaschi e dell'ex arbitro di serie A Angelo Bonfrisco.

A fare da moderatore c'era Stefano Campisi, organizzatore dell'evento.

Al termine del quadrangolare di calcio la serata proseguirà con tanta musica e divertimento, con deejay conosciuti in tutto lo Stivale. Ecco alcuni nomi: Merk & Kremont, Amerigo Provenzano, Ricky Le Roy, Silvano Del Gado, Dj Ross, Francesco Zappalà, Alien Cut, Lukedb, Luca Testa, Andreino Rmx, Luca Dorigo, Giancarlo Romano, Jack Mazzoni, Roby Rossini, Federico Scavo, Dj Panico, Paolo Rossato e Dj Jump.

"Abbiamo deciso di dare vita a questo evento che speriamo possa diventare un appuntamento fisso anche per i prossimi anni - ha spiegato il sindaco in conferenza stampa - Durante la giornata raccoglieremo fondi per la Protezione civile, i nostri angeli. Sono molto grato al grandissimo operato che giorno dopo giorno viene messo in campo dagli uomini di Sala. Questo evento vuol essere anche un modo per dire grazie al loro impegno e, al tempo stesso, vuol essere da stimolo verso le nuove generazioni affinchè possano anch'esse diventare operativi nella Protezione civile".