Arcore, via Gran Sasso allagata ma la vasca volano ha funzionato

Via Gran Sasso di Arcore completamente allagata, ma la vicina vasca volano, inserita nel progetto "Parco dell'Acqua", ha funzionato ed è riuscita a contenere oltre 14mila metri cubi di acqua piovana.

I disagi maggiori si sono registrati ieri pomeriggio, domenica 14 novembre. Dopo una notte, quella tra sabato e domenica e un giorno di pioggia battente, la vasca di laminazione ubicata accanto a via Gran Sasso si è competamente riempita, evitando che zone normalmente soggette ad allagamenti finissero sott'acqua.

Il motivo dell'allagamento della strada sarebbe da ascrivere ad una caditoia, o meglio una griglia che si trova sulle strade e che serve a convogliare le acque meteoriche nella fogna. La caditoia, però, avrebbe funzionando in maniera inversa, come hanno confermato i tecnici di Brianzacque, prontamente intervenuti ieri pomeriggio insieme al sindaco Maurizio Bono e ai volontari della Protezione civile arcorese.

"In relazione all’allagamento che, questo pomeriggio (ieri, ndr), ad Arcore, ha interessato un tratto di via Gran Sasso, a lato del nuovo Parco dell’Acqua, rianzAcque conferma il funzionamento del nuovo invaso naturale di laminazione delle acque . Con le piogge che, da ieri sera, stanno interessando l’intera zona, il bacino si è infatti regolarmente riempito alzando ulteriormente l’altezza del laghetto - si legge nel comunicato stampa inviato dai vertici di Brianzacque - Secondo i primi accertamenti, eseguiti dagli ingegneri e dai tecnici del gestore unico del servizio idrico integrato giunti subito sul posto, ad originare l’episodio, verificatosi nel pezzo più depresso della via per un raggio di circa una ventina di metri, sarebbe stata la presenza di una caditoia che, entrando in funzione all’inverso, ha portato l’acqua sulla sede stradale. La problematica sarebbe dunque riconducibile ad una mera questione altimetrica che BrianzAcque provvederà a risolvere nei prossimi giorni".