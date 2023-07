Area ex ospedale, firmata la convenzione tra gli operatori

Firmata la convenzione che dovrebbe sbloccare, si spera una volta per tutte, l'area dell'ex ospedale di Vimercate.

Ieri, venerdì 28 luglio 2023, è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa del Piano Integrato di Intervento che interessa l’area del vecchio Ospedale di Vimercate e quelle limitrofe dell'ex Cava Cantù e dell'ex Consorzio Agrario.

La firma della convenzione

Un documento sottoscritto, nella sala del Consiglio comunale del Municipio di Vimercate, da Asst Brianza insieme al Comune di Vimercate e agli operatori privati.

"Con la firma si è dato il via alla fase esecutiva di un articolato percorso condiviso con Regione Lombardia, iniziato nel 2009 con l’approvazione di un primo Accordo di Programma da parte dell’Amministrazione Comunale di Vimercate, dell’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, di Regione e degli allora proprietari delle ulteriori aree coinvolte - spiega Asst Brianza in una nota - Grazie a questo Accordo si era proceduto alla realizzazione del nuovo ospedale di Vimercate e, contestualmente, si era deciso di concordare un piano di valorizzazione urbanistica delle aree dell’ex Ospedale di Vimercate e delle aree limitrofe, che si collocano nel cuore della città di Vimercate".

L'ambito pubblico e l'ambito privato

L’iter progettuale si è concluso con delibera della Giunta comunale di Vimercate del 30.11.2022, che ha previsto la suddivisione delle aree da riqualificare in due comparti: uno di proprietà di Asst di circa 63.000 mq e uno degli operatori privati, di circa 70.000 mq.

Asst e operatori privati opereranno in parallelo secondo una progettualità integrata, realizzando nuova edilizia residenziale, servizi commerciali, sociali e sanitari, aree di parco e nuova viabilità.

"Asst Brianza, tra i protagonisti di questa opera sinergica e condivisa - prosegue il comunicato - dovrà procedere alla demolizione della vecchia e dismessa struttura ospedaliera, alla realizzazione ex novo della Casa di Comunità di Vimercate, che sarà la più grande per dimensioni della provincia di Monza e Brianza, alla ristrutturazione (conservandone l’impianto storico) dell’immobile delle cosiddette Ex Medicine, destinando gli spazi riqualificati ad una corposa offerta di servizi alla persona. Realizzerà questi interventi attraverso un operatore edile che verrà selezionato con gara pubblica".

Una nuova "città" nel centro di Vimercate

La sottoscrizione della Convenzione permette, dopo una lunga gestazione progettuale e di contrattualizzazione degli impegni specifici di ogni soggetto coinvolto, di iniziare finalmente l’attuazione di questo piano o che rappresenta un’opportunità per la riqualificazione del centro storico della città.

"Fondamentale in tutta l’operazione - conclude Asst Brianza - è stato il ruolo giocato da AREXPO, società a maggioranza pubblica partecipata da Regione Lombardia. Preziosa la sua opera di analisi e di valutazioni tecniche e giuridico-amministrative, propedeutica alla definizione della Convenzione e alla sua sottoscrizione.

La soddisfazione della vicesindaco

"Completiamo un percorso ad ostacoli cominciato nel 2009 e purtroppo bruscamente rallentato negli ultimi anni - ha commentato subito dopo la firma la vicesindaco e assessore alla Rigenerazione urbana Mariasole Mascia - Da sempre sosteniamo che intervenire sull’area del vecchio ospedale sia una delle priorità di Vimercate e per questo abbiamo voluto riprendere la corsa senza esitazione e fare lo scatto finale verso il traguardo. L’operazione è grande, importante e complessa, lo sappiamo bene. Anche la gestione della fase per arrivare alla firma della convenzione non è stata per nulla facile, ma il nostro obiettivo - condiviso da tutti, Asst e operatori privati, che ringrazio per la collaborazione costruttiva - era chiaro sin dall’inizio: sbloccare questo Piano cruciale per la ripresa della città".

Al momento della sottoscrizione della convenzione erano presenti:

• Per Asst Brianza: Marco Trivelli (Direttore Generale) e Roberta Labanca (Direttore Amministrativo)

• Per l’Amministrazione comunale di Vimercate: Mariasole Mascia (vicesindaco e Assessore all’Urbanistica) e Massimiliano Lippi (Dirigente dell’Area Tecnica del Comune)

• Per gli operatori privati: Roberto Verderio e Mauro De Nardi per "Devero" e Ivo Redaelli per "Leader".