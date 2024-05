La riapertura era stata annunciata nei giorni scorsi e adesso c'è anche la data. Sabato 11 maggio a Desio riaprirà al pubblico l'area gioco di via Kuliscioff mentre sabato 18 maggio sarà la volta di quella di via Trincea delle Frasche.

Aree gioco rimesse a nuovo: riaprono quelle di Via Kuliscioff e di via Trincea delle Frasche

Le due aree tornano quindi fruibili alla cittadinanza dopo una manutenzione straordinaria che ha investito non solo nell’integrazione dei giochi, nella sostituzione di quelli danneggiati e nelle pavimentazioni antitrauma, ma anche nell’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ma non solo. La riqualificazione è stata caratterizzata da un unico filo conduttore, che ha conferito ai giardini riconoscibilità e attrattiva attraverso il richiamo ai soggetti e ai colori della contrada del "Palio degli Zoccoli" a cui appartengono. I dettagli sono inclusivi ed identitari. Inclusivi perché consentono ai più piccoli di divertirsi in condizioni di parità e identitari perché questi spazi sono legati alla tradizione desiana, riportandone simboli e colori delle contrade in cui si trovano, per riscoprire e valorizzare la storia della comunità locale.

In particolare per quanto rigurda l'area di via Kuliscioff, che riaprirà sabato 11 maggio alle ore 10.30, si è puntato a valorizzare il giardino, dotandolo di nuovi giochi e rendendolo accessibile. Sono stati realizzati: un collegamento tra le aree gioco per facilitare l’accessibilità, nuove aree gioco con pavimentazioni antitrauma, drenanti e accessibili, la ricostruzione del vecchio tracciato presente verso via Bandera, la sistemazione della vegetazione presente sul lato di via Bandera con abbattimenti e rimozione di ceppaie, oltre alla posa di panchine lungo il nuovo tracciato.

Mentre per quel che rigurda il Parco di via Trincea delle Frasche, che riaprirà sabato 18 maggio sempre alle 10.30, sono state create nuove pavimentazioni e percorsi in tema di accessibilità introducendo alcuni elementi che richiamano la contrada San Carlo e i suoi colori: l'azzurro e il grigio. Lo spazio è suddiviso secondo tre principali funzioni: aree gioco, aree per l’attività motoria e quella per il gioco libero. Le nuove aree gioco sono dotate di pavimentazioni in antitrauma, drenanti e accessibili, un nuovo percorso di collegamento tra le zone gioco per facilitare l’accessibilità, un nuovo tracciato ad uso misto, gioco, sport e svago, nuovi giochi per stimolare le attività di movimento e di socializzazione, arredi vari, una nuova fontanella con allacciamento alla rete idrica comunale, un marciapiede e un attraversamento pedonale rialzato per il rallentamento del traffico veicolare lungo via Trincea delle Frasche.

