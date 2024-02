Aria troppo inquinata, salta il falò della Giubiana

L'inquinamento fa saltare il falò della Giubiana in programma domani (domenica 4 febbraio 2024) a Rancate, frazione di Triuggio.

Falò della Giubiana

La comunità pastorale Sacro Cuore di Triuggio aveva organizzato per domani, domenica 4 febbraio, in oratorio a Rancate, il falò della Giubiana. L'accensione della pira per bruciare il fantoccio della vecchia strega era in programma alle 18 ma è stato annullato a causa dell'inquinamento atmosferico.

Aria irrespirabile

In questi giorni la Provincia di Monza e Brianza ha elevato il livello di allerta al grado 2 vietando l'accensione di fuochi all'aperto. La manifestazione, prevista a Rancate, è stata dunque annullata. Prossimo appuntamento della comunità pastorale Sacro Cuore sarà il Carnevale: la sfilata in costume si terrà sabato 17 febbraio con partenza alle 14.30 dalle scuole medie. Saranno premiate le maschere più belle a tema ma anche la maschera più ecologica. Le premiazione si svolgeranno alle 16.30 in oratorio a Triuggio.