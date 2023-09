Ariel Mimou debutterà al cinema in «Nata per te» diretto dal regista Fabio Mollo. Il film, che verrà proiettato per la prima volta sul maxi schermo giovedì 28 settembre, racconta la storia di Luca Trapanese, padre single e omosessuale, oggi assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, che ha lottato per ottenere la custodia della piccola Alba, bimba con la sindrome di Down abbandonata in ospedale alla nascita dai genitori naturali. Una storia di diritti, ma soprattutto d'amore, che ha commosso l'Italia intera.

Ariel debutta sul grande schermo nel film sull’adozione della piccola Alba

La limbiatese, 8 anni, ha interpretato il ruolo della cugina della piccola Alba e ha avuto la possibilità di recitare al fianco di attori affermati come Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova, Alessandro Piavani, Antonia Truppo e Iaia Forte.

«Inizialmente Ariel era stata scritturata per fare solo la comparsa ma una volta sul set il regista ha deciso di affidarle la parte della cugina di Alba», ha raccontato Marianna Rossi, madre di Ariel. Le riprese del film si sono svolte l’anno scorso tra Napoli e Ischia dove la bimba è stata accompagnata dai genitori:

«Ariel si è trovata benissimo sul set, era davvero molto contenta – ha raccontato mamma Marianna – Abbiamo avuto anche l’occasione di visitare Ischia, è stato bellissimo».

La piccola e talentuosa limbiatese, la cui passione per la recitazione «è nata inizialmente per gioco», ha già debuttato sul piccolo schermo a marzo, nel programma «La Tv dei 101», in onda su Canale 5 e condotto da Piero Chiambretti e ha inoltre preso parte ad uno spot pubblicitario.

Andrà in una scuola di recitazione a Milano

«A breve Ariel comincerà una scuola di recitazione a Milano, al Musical weekend di Francesca Cipriani – ha continuato la mamma – Nel mentre continueremo a portarla ai casting e ai provini, aiutandola a realizzare il suo sogno di diventare un’attrice vera».

In attesa dell’uscita del film, la piccola Ariel non sta più nella pelle e «non vede l’ora di vedersi al cinema», come ci racconta la mamma, che ha continuato:

«Anche io e Thomas, il papà di Ariel, siamo emozionatissimi e non vediamo l’ora che arrivi il 28 settembre».

Proprio in occasione dell'uscita del film, i genitori della piccola attrice limbiatese hanno pensato di portare al cinema i compagni di classe della figlia, che frequenta la scuola primaria Gianni Rodari di via Pace, a Limbiate. Per Ariel sarà l’occasione per condividere un momento di felicità con tutti quelli che le vogliono bene e la sostengono. «Siamo davvero felicissimi e molto emozionati», ha ribadito Marianna Rossi.