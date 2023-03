Una giovanissima e talentuosa bimba di Limbiate si sta facendo strada in televisione.

A 8 anni Ariel debutta in tv e ha girato un film

Ariel Mimou, 8 anni, mercoledì sera della scorsa settimana ha debuttato sul Canale 5 nel nuovo programma televisivo condotto da Piero Chiambretti «La Tv dei cento e uno».

I protagonisti sono 100 bambini, giovani talenti in erba: musicisti, cantanti, filosofi, ballerini che si esibiscono stupendo e coinvolgendo il pubblico. Durante la prima puntata (in tutto saranno tre) le varie performance dei giovani artisti sono state intervallate dalla presenza di ospiti come Paolo Bonolis, Michelle Hunziker e Sfera Ebbasta che hanno risposto anche alle domande dei bambini.

Tra loro anche la piccola limbiatese, studentessa di seconda della scuola primaria Rodari di via Pace.

Ama ballare e recitare

Ariel ama ballare e recitare fin da quando era molto piccola, i suoi genitori, papà Thomas e mamma Marianna assecondano questa sua passione accompagnandola ai provini e ai casting dove sta iniziando a muovere i primi passi per entrare nel mondo dello spettacolo. Anche i fratelli maggiori Andrea e Michael fanno il tifo per lei e mercoledì sera, tutta la famiglia ha assistito con grande emozione al suo debutto sul piccolo schermo. «Ariel sta frequentando una scuola di recitazione ed è sempre pronta a fare nuove esperienze, adesso sta partecipando a questo programma ma ha avuto anche una parte in un film che uscirà tra poco» ha raccontato il papà.

Il film in uscita

La pellicola in questione s’intitola «Nata per te» ed è la storia di Luca Trapanese, un papà single che ha adottato Alba , una bambina con la sindrome di Down, quando aveva pochi giorni. «Siamo stati a Napoli per le riprese del film, Ariel interpreta la cuginetta di Alba, è stata un’esperienza che le è piaciuta molto» ha continuato Thomas.

Il giorno dopo la messa in onda del programma di Chiambretti, Ariel ha ricevuto molti complimenti anche dai compagni di scuola che l’hanno vista in televisione, ora parteciperà anche alle altre due puntate del programma. «Ci fa piacere vederla felice per questa esperienza e che ci sia tra i protagonisti di questa trasmissione una piccola limbiatese» ha concluso il papà.