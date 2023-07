Arriva da Concorezzo il nuovo bomber dell'Inter Women

Il nuovo bomber dell'Inter Women arriva da Concorezzo. La società nerazzurra ha annunciato l'acquisto dell'attaccante classe 1996 Michela Cambiaghi. La concorezzese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Nelle scorse ore la 27enne di Concorezzo ha rilasciato la sua prima intervista da giocatrice dell'Inter. L'attaccante ha parlato ai canali ufficiali della società, rivelando la sua passione per i colori nerazzurri.

"Sono davvero felice e orgogliosa di poter indossare questa maglia - ha dichiarato Michela al sito ufficiale dell'Inter - Per me è un privilegio poter difendere questi colori e non vedo l'ora di ripagare la fiducia che mi è stata concessa dalla società. L'Inter per me rappresenta bellissimi ricordi legati alla mia infanzia: sono nata e cresciuta in una famiglia interista. I miei zii e mio fratello mi hanno trasmesso la loro passione per questi colori e non vedo l'ora di scendere in campo. A livello personale spero di segnare tanti gol e di poter riconquistare la maglia della Nazionale. A livello di squadra invece vogliamo avvicinarci il più possibile alla vetta, cercando di esprimere il miglior gioco possibile".