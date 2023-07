Lampade intelligenti in Comune per favorire il risparmio energetico

A Concorezzo arrivano le lampade intelligenti a Led. Importante intervento annunciato dall'Amministrazione comunale per favorire il risparmio energetico in Municipio. Il relamping prenderà il via nel mese di settembre e avrà un costo di circa 90.000 euro.

Investimento da 90.000 euro

Lampade a led intelligenti per il risparmio energetico. Sono questi i nuovi dispositivi che verranno installati all’interno del Municipio di Concorezzo tramite il progetto di relamping. L’intervento prenderà il via nel mese di settembre e prevede un investimento di circa 90 mila euro di fondi Ministeriali. Il lavoro sarà strutturato in fasi diverse. La prima prevede la sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali, come lampade alogene, a incandescenza o fluorescenti, con moderne lampade Led (Light Emitting Diode) al primo e secondo piano del Comune. Un intervento che consentirà una diminuzione dei consumi energetici fino anche al 60-80%. Inoltre il passaggio ai Led potrà assicurare una serie di benefici come la riduzione dei costi di manutenzione, una diminuzione dell’impatto ambientale (le lampade a Led non sono tossiche e non contengono mercurio) e il controllo automatico della luminosità. Non solo. A differenza delle lampade a incandescenza, la luce a Led è fredda, quindi non surriscalda l’ambiente. Le nuove lampade consentiranno, inoltre, una corretta progettazione della luce calibrata a seconda degli uffici. Oltre alla riduzione dei consumi, il Comune di Concorezzo sarà quindi dotato anche ambienti di lavoro più confortevoli per il pubblico e per i dipendenti comunali.

"Risparmio energetico e maggior comfort"