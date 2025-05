E' arrivata la 49esima fiaccola votiva

Domenica alle 18 i ciclisti e i corridori del Centro Sportivo Desiano sono tornati a Desio dopo quattro giorni di percorso, per la 49esima edizione della fiaccola votiva.

Quest’anno gli atleti, 18 corridori e 7 ciclisti, sono partiti dal Santuario Mariano dedicato a Maria madre e regina di Trieste:

"Dopo l’accensione della fiamma da parte del rettore del Santuario ci siamo subito messi in viaggio, e per tutti i giorni del percorso abbiamo avuto la fortuna di avere giornate calde e bel tempo – ha raccontato Pippo Galli, segretario del Centro Sportivo Desiano, che ha completato il tragitto in sella alla bicicletta – Quest’anno eravamo meno rispetto al solito, e a correre erano soprattutto ragazze: sono state bravissime, non si sono risparmiate e sono arrivate fino alla fine senza perdere mai forza e motivazione".