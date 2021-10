Arrivederci cinema Roma, i saluti dopo quasi 40 anni di attività

Seregno

Tanti i ricordi condivisi che hanno ripercorso l'attività della sala di via Umberto I: "E' stata una scommessa vinta".

Arrivederci cinema Roma. Dopo quasi 40 anni di attività a Seregno l'iniziativa con i saluti in allegria per la storica sala di via Umberto I.

Il pomeriggio di festa è stato organizzato dalla Cooperativa Controluce per salutare la chiusura del cinema Roma con la speranza che sia soltanto un arrivederci. Tra i vari momenti la marcia partita dal cinema fino in piazza Segni, con il gruppo di animazione e le mamme del Comitato del comprensivo Aldo Moro.

Tanti i ricordi

Tanti ricordi, che sono stati condivisi alla presenza del presidente della cooperativa Controluce Giuliano Toffano, Pier Sciotti degli Amici del cinema Roma e Alberto Sironi storico presidente della Cooperativa Controluce. Presente anche l’assessore alla Cultura, Federica Perelli. Nel corso dell'iniziativa sono intervenuti anche alcuni artisti: Stefano Papia con i suoi numeri di giocoleria, il gruppo musicale Mariachi all'italiana Los Picios ed Emilia Leonelli con una lettura teatrale.

Sulla facciata esterna proiettate le scene dei film più celebri

Sulla facciata esterna del cinema Roma è stata proiettata a ciclo continuo una selezione di scene tratte dai film più celebri della storia del cinema. Nel corso dell'iniziativa Alberto Sironi ha ricordato: "Quando abbiamo aperto negli 80 sembrava una follia, aver resistito finora con una proposta culturale di livello fa capire che la nostra è stata una scommessa vinta".