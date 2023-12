"Arte e Spettacolo", il saggio natalizio è un grande regalo per le famiglie bisognose

Più che uno spettacolo di Natale un vero e proprio regalo per le tante famiglie bisognose di Lesmo, Camparada e Correzzana. Grande successo per il tradizionale saggio firmato "Arte e Spettacolo", l'accademia artistica che mercoledì 13 dicembre ha raccolto uno straordinario successo sul palco del teatro "Nuovo" di Arcore.

Il saggio natalizio di "Arte e Spettacolo"

Una notte di luci e colori in cui l'arte ha fatto sognare un po' tutti. Sia il pubblico in sala, sia gli stessi artisti che si sono alternati sul palco in occasione del saggio natalizio di "Arte e Spettacolo". Contorsionisti, il piccolo coro dei bambini, musicisti e danzatori: tutti hanno offerto ai presenti uno spettacolo straordinario che una volta di più mette in mostra tutto il talento dell'accademia lesmese, vero punto di riferimento per tutta la Brianza, e dei suoi allievi.

Il regalo per le famiglie di Lesmo

Capitanati dai fratelli Stefania e Sebastiano Fumagalli, gli artisti hanno deliziato la festa di tutti i presenti. Ma, è risaputo, "Arte e Spettacolo" fa da sempre rima con solidarietà. Il ricavato della lotteria benefica, quest'anno, verrà infatti devoluto alla "Bottega Solidale", ovvero il supermercato gestito dalla Caritas di Lesmo e dedicato alle famiglie bisognose del territorio afferente alla Comunità pastorale "Santa Maria".

"Aiutarci... aiuta - il commento del direttivo dell'accademia - Il nostro è un pensiero rivolto anche agli amici della Protezione Civile di Lesmo, Camparada e Correzzana, sempre a disposizione nei momenti di bisogno. Un grazie doveroso all'intervento all'assessore Laura Barettini che abbiamo avuto il piacere di avere tra il pubblico. La vita è un dono straordinario che tutti dobbiamo amare e rispettare aiutandoci sempre uno con l'altro"