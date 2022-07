Artista coreana ospite a Canonica

L'artista coreana Chung Eun-Mo ospite a Canonica, frazione di Triuggio, dall'avvocato Umberto Grella.

L'artista coreana

Anche se è nata a Seul nel 1946, Chung Eun-Mo vive in Italia dagli anni ’80, quando, dopo un lungo periodo di studi (New York, Parigi e Monaco) per perfezionare il suo stile pittorico geometrico fatto di pure sequenze e di forme quasi architettoniche, l’artista ha deciso di trasferirsi prima a Roma e poi a Torre Orsina, piccolo borgo medievale arroccato sopra un colle della campagna umbra. Recentissimo, invece, il suo trasloco a Milano, in una nuova grande e luminosa casa-studio che l’artista ha trovato a NoLo (North of Loreto), il nuovo distretto creativo e multietnico di Milano.

L'avvocato Umberto Grella

"E' stato un onore aver ospitato un'artista di fama internazionale per accogliere la sua espressione artistica inconfondibile, un segnale vivace di speranza in questi tempi difficili - sottolinea l'avvocato Umberto Grella - L’arte ci riporta sempre al centro della consapevolezza e ci fa superare i nostri limiti".

Nei quadri di Chung Eun-Mo il colore - inteso come combinazione di “luce, peso e piacere”, - si trasforma in materia per costruire luminose illusioni prospettiche e relazioni armoniche in disegni che spesso escono dai confini della tela. E inventare così nuove modalità e nuove armonie cromatiche che rimandano alle opere di Malevič e alla convinzione del grande maestro russo secondo il quale, l’astrattismo riesca a rappresentare la “supremazia della sensibilità pura delle arti figurative”.