L’avvocato Umberto Grella premiato a «Le Fonti Awards»

Allo studio legale di Canonica e Milano il premio «Boutique di Eccellenza dell’Anno Edilizia Urbanistica».

Un premio all’avvocato Umberto Grella come miglior studio legale amministrativo 2021. Il riconoscimento è stato conferito giovedì sera durante una cerimonia che si è svolta all’hotel Principe di Savoia di Milano.

Premiato l'avvocato Umberto Grella

Le "Fonti Awards" sono un autorevole riconoscimento assegnato agli studi legali, alle imprese e ai professionisti che si sono distinti nei loro settori di riferimento e per aver saputo coniugare professionalità e innovazione, anche nell’ultimo periodo caratterizzato dalle difficoltà connesse alla pandemia. La selezione segue un iter della durata di un anno e il risultato deriva da un’accurata documentazione e ricerca scientifica realizzata annualmente. L’avvocato Grella e il suo studio sono stati premiati, nella categoria Diritto Amministrativo, come "Boutique di Eccellenza dell’Anno Edilizia Urbanistica".

Un riconoscimento prestigioso

"E' una bella soddisfazione - ha commentato l’avvocato Grella, con studio legale a Canonica di Triuggio in via dei Ciliegi e a Milano in via Cesare Battisti - Conferito da un network che opera a livello internazionale e che ogni anno organizza questo premio riservato agli studi legali". Un riconoscimento molto prestigioso e lo studio Grella è stato il primo a ottenerlo nella Provincia di Monza e Brianza. Lo studio si occupa principalmente di diritto amministrativo, con particolare attenzione al diritto urbanistico e ambientale. Segue anche controversie civili specialistiche in materia di appalti e di divisioni ereditarie, nonché procedimenti penali in materia edilizia e ambientale.

