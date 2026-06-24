Ascensori della stazione off limits dal 22 settembre: sindaco e capigruppo scrivono a Ferrovie Nord

Luca Santambrogio e tutti i capigruppo consiliari scrivono a Ferrovie Nord e al garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità per sollecitare un intervento tempestivo. Ascensori della stazione ferroviaria di Meda off limits dall’alluvione del 22 settembre 2025: il sindacoe tutti i capigruppo consiliari scrivono a Ferrovie Nord e al garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità per sollecitare un intervento tempestivo.

Ascensori off limits dall’alluvione di settembre

Dal 22 settembre 2025 gli ascensori di accesso ai binari risultano fuori servizio e la loro mancata riattivazione limita l’accessibilità della stazione per persone con disabilità, anziani, genitori con passeggini e per tutti i viaggiatori che necessitano di utilizzare gli impianti di risalita. Inizialmente la riattivazione degli ascensori era prevista per il 30 aprile, ma un successivo cartello affisso sugli impianti posticipa la sistemazione entro la fine dell’anno.

“Sistemate gli ascensori”

“Con questa azione congiunta di maggioranza e minoranza abbiamo voluto dare un segnale forte a Ferrovie Nord Milano – spiega il sindaco – Gli ascensori sono fuori servizio da nove mesi, causando grossi disagi ai disabili e a chi problemi di mobilità”.

Chiesta anche la riqualificazione del sottopasso

Nella lettera vengono inoltre segnalati il mancato ripristino della pavimentazione per persone non vedenti, l’illuminazione insufficiente e le condizioni in cui versa il sottopasso pedonale. L’Amministrazione comunale e i capigruppo chiedono a FNM di accelerare il ripristino degli ascensori e di attivare un intervento straordinario e continuativo di pulizia del sottopasso e delle scale.