Asdo Verano, gli Under 13 vincono di nuovo il campionato locale

Grandi soddisfazioni in casa dell'Asdo Verano: la squadra di calcio Under 13, per il secondo anno consecutivo, vince il campionato locale.

Giovani campioni crescono

La squadra di calcio Under 13 dell'ASDO Verano , composta da atleti nati nel 2010, nel weekend ha vinto per il secondo anno consecutivo il campionato locale e ora i campioni si apprestano ad affrontare la fase provinciale.

L'Asdo è l'associazione sportiva dell'oratorio di Verano Brianza che coinvolge 120 atleti solo nel calcio, oltre alle piccole atlete del Minivolley e ad una quarantina di iscritti di Pilates, e che con allenatori tutti volontari e tutti impegnati come educatori, sostiene e affianca bambini e ragazzi nel loro percorso di sviluppo e crescita secondo i valori inclusivi di partecipazione e rispetto dell'oratorio.

La soddisfazione del presidente

Per i ragazzi dell'Under 13 la vittoria del campionato è stata una grande soddisfazione, ma anche per il loro presidente Enrico Caglio.

"E' il frutto del lavoro svolto con continuità in modo determinato e serio", ha commentato con orgoglio.

Entusiasta e fiero del risultato anche l'allenatore Francesco Lucia e il capitano Lorenzo Carzaniga, che ha voluto ringraziare tutti i genitori che seguono le partite sempre con entusiasmo e grande partecipazione, e che nel fine settimana hanno voluto festeggiare alla grande i propri ragazzi con una bella festa e una torta speciale.