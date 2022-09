Dal 6 al 9 settembre in via Tagliabue a Desio sarà vietata la circolazione per lavori di asfaltatura.

Asfaltature a Desio: attenzione al divieto di circolazione

Nuova asfaltatura in arrivo dunque in via Tagliabue per ultimare gli interventi di riqualificazione presso l’area compresa tra Via XXV Aprile e Via Bareggi, cantiere finalizzato alla realizzazione della rotatoria all’intersezione delle vie XXV Aprile/Guarenti/Tagliabue in attuazione della riqualificazione urbana prevista dal Piano Generale del Traffico Urbano.

Dal 6 al 9 settembre sarà in vigore il divieto di circolazione con chiusura della strada (il passaggio resta comunque garantito ai residenti e al trasporto pubblico).

In particolare in via Tagliabue sarà istituito il divieto di circolazione e di sosta con “rimozione forzata” all’interno dell’area dalle ore 8.00 di martedì 6 settembre sino al termine delle operazioni di riqualificazione urbana, indicativamente previste per le ore 17.00 di venerdì 9 settembre 2022.

(foto archivio)