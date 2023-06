Asfalti, illuminazione pubblica e manutenzione strade campestre: la Giunta approva interventi per 280mila euro

Sono tre gli interventi, tutti di prossima cantierizzazione, approvati dalla Giunta comunale di Vimercate nella seduta di ieri, mercoledì 31 maggio. Si tratta di opere di manutenzione per un importo complessivo di 280.000 euro.

La Giunta di Vimercate approva interventi per 280mila euro

In tema di efficientamento e risparmio energetico della rete illuminazione pubblica finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dei finanziamenti PNRR, la Giunta approva il progetto definitivo esecutivo per il rifacimento dell’impianto di illuminazione a led in via Galbussera compreso il parcheggio nei pressi della scuola dell’infanzia Rodari per un importo complessivo previsto di euro 130.000.

Asfalti

Altri 150.000 euro sono invece le risorse destinate al rifacimento dell’asfalto in via Fermi, via Lodovica e via Cremagnani.

L’intervento previsto andrà a garantirne una percorribilità più sicura sia sull’asse viabilistico via Matteotti, via Fermi, Via Cremagnani, principale collegamento tra il centro cittadino e il Comune di Arcore, utilizzato anche dai mezzi del trasporto pubblico che collegano il polo d’interscambio di p.za Marconi con la stazione ferroviaria di Arcore sia sul principale collegamento tra la frazione di Oreno e di Velasca. La manutenzione dei tappeti d’usura rientra nel piano di programmazione annuale elaborato dagli uffici tecnici comunali.

Manutenzione della strada vicinale Vimercate/Sulbiate

Il terzo intervento la Giunta comunale ha dato il via libera ai lavori progettati dal PANE circa la manutenzione della strada vicinale Vimercate/Sulbiate. Sarà sistemato il fondo ammalorato a causa dell’ingente ricrescita della vegetazione lungo il sedime.