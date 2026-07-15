Asilo nido comunale, ultimissimi posti per l’anno educativo 2026/2027

Asilo nido comunale di Seveso, ci sono ancora dei posti per l’anno educativo 2026/2027.

Asilo nido comunale, ancora aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027

Il nido comunale di via Monte Rosa 25 accoglie bambini dai 6 ai 36 mesi in un ambiente educativo pensato per accompagnare i primi anni di vita attraverso esperienze di qualità, relazioni significative e percorsi di crescita rispettosi dei tempi e delle potenzialità di ciascuno. Anche per il prossimo anno educativo il servizio registra un’importante adesione da parte delle famiglie del territorio, a conferma dell’apprezzamento per il progetto pedagogico proposto e per la qualità dell’offerta educativa. Un risultato che testimonia la fiducia costruita negli anni attraverso il lavoro quotidiano dell’équipe educativa e la costante attenzione al benessere dei bambini.

Il progetto educativo

Al centro del progetto educativo c’è l’idea di un bambino competente, curioso e protagonista del proprio percorso di crescita. Le attività vengono progettate a partire dall’osservazione dei bisogni e degli interessi dei bambini, valorizzando l’esplorazione, il gioco, la scoperta e le relazioni. Grande attenzione viene dedicata alla qualità degli ambienti e dei materiali, affinché ogni spazio possa offrire occasioni di apprendimento e sviluppo. Gli spazi interni sono organizzati per rispondere alle esigenze delle diverse fasce d’età, con ambienti dedicati ai lattanti e ai bambini medio-grandi, progettati per favorire autonomia, movimento, creatività e benessere.

Le attività svolte nell’ampio giardino

Uno dei principali punti di forza del nido è rappresentato dall’ampio giardino, vissuto quotidianamente come una vera e propria aula all’aperto. Le esperienze di outdoor education permettono ai bambini di sperimentare attività di cucina, travasi, percorsi sensoriali ed esperienze di contatto con la natura. L’ambiente esterno diventa così uno spazio privilegiato per apprendere attraverso l’esperienza diretta, sviluppando curiosità, autonomia e capacità relazionali.

Laboratori, attività musicali e inglese

L’offerta educativa è ulteriormente arricchita da laboratori specifici, differenziati in base all’età dei bambini, tra cui percorsi di psicomotricità, attività musicali e prime esperienze di lingua inglese. Proposte che contribuiscono allo sviluppo armonico delle competenze motorie, cognitive, comunicative ed emotive. Particolare attenzione è dedicata al momento dell’ingresso al nido attraverso la metodologia dell’ambientamento partecipato, che prevede un coinvolgimento attivo delle famiglie nelle prime fasi di frequenza. Questo approccio favorisce una transizione graduale e serena per il bambino e contribuisce a costruire fin dall’inizio un rapporto di fiducia e collaborazione tra genitori ed educatori.

Il personale dell’asilo nido comunale

La qualità del servizio si fonda inoltre sulla formazione continua del personale. Il nido comunale di Seveso partecipa ai percorsi promossi dal Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti fondato da Daniele Novara, attraverso iniziative formative rivolte alle educatrici e alle coordinatrici pedagogiche, con l’obiettivo di garantire un costante aggiornamento professionale e una riflessione educativa condivisa. L’attenzione alle famiglie si estende anche oltre la quotidianità del servizio grazie all’organizzazione di incontri e serate tematiche online aperte alla cittadinanza, dedicate ai temi dell’educazione e della crescita dei bambini. Momenti di confronto che rafforzano il dialogo tra famiglie, professionisti e territorio, contribuendo a costruire una comunità educante sempre più consapevole e partecipata.

Ci sono ancora dei posti disponibili

Con una capacità ricettiva fino a 40 bambini, il nido comunale si conferma una realtà educativa di riferimento per la città: un luogo accogliente e qualificato, dove bambini, famiglie ed educatori crescono insieme attraverso esperienze, relazioni e opportunità che accompagnano i primi anni di vita. Sono ancora aperte le iscrizioni per gli ultimissimi posti disponibili per l’anno educativo 2026/2027. Per informazioni e adesioni scrivere una mail a servizisociali@comune.seveso.mb.it oppure valentina.pozzoli@sodexo.com o di telefonare ai numeri 0362/517249 oppure 0362/507028.