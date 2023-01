Assegno maternità dei Comuni 2023: i Caf convenzionati a Desio per presentare domanda 

Una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata direttamente dall’INPS.

Assegno maternità dei Comuni 2023: che cos'è

Si chiama “Assegno di maternità dei Comuni 2023”, ed è il sostegno economico rivolto a chi ha un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sotto la soglia limite che viene ricalcolata ogni anno in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Può essere richiesto entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo e spetta a chi non versa una contribuzione sufficiente per ottenere la maternità ordinaria (ad esempio, maternità obbligatoria dipendenti, maternità autonomi o iscritti alla gestione Separata).

A Desio la convenzione con i Caf

La domanda deve essere presentata, previo appuntamento, presso i CAF presenti sul territorio e accreditati con il Comune di Desio, al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione.

Di seguito i Caf disponibili:

CAF ACLIMILANO SERVIZI FISCALI Via Grandi, 26

Riceve previo appuntamento

tel. 0362.1795208

Dal lunedì al venerdì: 9.00/20.00

(NB: il CAF si occupa di rilascio all’utente copia del modello di richiesta debitamente sottoscritta)

Riceve previo appuntamento tel. 0362.1795208 Dal lunedì al venerdì: 9.00/20.00 (NB: il CAF si occupa di rilascio all’utente copia del modello di richiesta debitamente sottoscritta) CAF CIGL LOMBARDIA SRL Via F.lli Cervi, 25

Riceve previo appuntamento

tel. 039.2731490

Dal lunedì al venerdì: 8.30/12.30 e 14.00/18.00

(NB: il CAF si occupa di assistenza alla compilazione)

Riceve previo appuntamento tel. 039.2731490 Dal lunedì al venerdì: 8.30/12.30 e 14.00/18.00 (NB: il CAF si occupa di assistenza alla compilazione) CAF ITALIA SRL Via Olmetto, 28

Riceve previo appuntamento

tel. 0362.621434

Dal lunedì al venerdì: 9.00/13.00 e 14.00/17.00

(NB: il CAF si occupa di trasmissione telematica all’INPS)

A chi è rivolto il sostegno

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza). L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.

I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.

Il Comune di Desio, sottolinea l'Amministrazione comunale, ha adottato provvedimento (delibera Giunta Comunale 125/2020) per cui dovrà accettare le domande presentate da cittadini extra U.E. in possesso di permesso unico di lavoro superiore a 6 mesi.

A questa pagina i CAF convenzionati