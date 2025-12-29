“Assurdo convocare il Consiglio comunale nel bel mezzo delle festività natalizie”

“Convocare un Consiglio comunale con temi corposi come il bilancio nel bel mezzo delle festività natalizie è sintomo di una grave incapacità organizzativa”. Polemica a Varedo sulla data scelta per la seduta consiliare, in programma stasera, lunedì 29 dicembre 2025.

A criticare la scelta dell’Amministrazione comunale è la consigliera di minoranza Mariacristina Zanata (Sìamo Varedo):

“L’Amministrazione comunale ha inviato la convocazione della seduta di Consiglio comunale per il 29 dicembre 2025, con un corposo ordine del giorno e argomenti di rilievo – afferma – Esprimo perplessità sulla scelta di questa data perché convocare un Consiglio comunale in cui si affrontano temi legati al bilancio e altri importanti argomenti per il 29 dicembre, nel bel mezzo del periodo delle festività natalizie, è sintomo o di una grave incapacità organizzativa o della totale mancanza di considerazione per il legittimo desiderio di ciascuno di trascorrere un periodo di festa dedicandosi ai propri cari, spesso sacrificati per impegni di lavoro o per l’attività legata anche al ruolo di consiglieri”.