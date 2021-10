Atletica Concorezzo in festa: inaugurata ufficialmente la nuova pista

Passione ed entusiasmo

Il taglio del nastro è avvenuto in occasione dei Campionati provinciali categoria Ragazzi/e.

Che festa per l'Atletica Concorezzo: inaugurata ufficialmente la nuova pista. Il taglio del nastro è avvenuto oggi pomeriggio, sabato 2 ottobre 2021, in occasione dei Campionati provinciali categoria Ragazzi/e.

"Passione, rispetto e sorrisi"

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 2 ottobre 2021, è stata ufficialmente inaugurata la nuova pista di atletica del centro sportivo di via Pio X, "casa" dell'Atletica Concorezzo. La pista, realizzata grazie ai fondi ricevuti da Regione Lombardia, nei mesi scorsi aveva ricevuto la visita del governatore Attilio Fontana ed è ora pronta per essere utilizzata. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Mauro Capitanio, del vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza Riccardo Borgonovo, del consigliere con delega allo Sport Gabriele Cavenaghi e di buona parte del Consiglio comunale. Al loro fianco il deputato di Concorezzo Massimiliano Capitanio e il parroco don Angelo Puricelli, che ha benedetto la pista prima del suo utilizzo. La benedizione "sportiva", invece, è arrivata pochi minuti dopo, quando il centro sportivo di via Pio X ha ospitato i Campionati provinciali categoria Ragazzi/e.

"Se siamo qui oggi ad inaugurare questa nuova pista il merito è di tutti - ha dichiarato con soddisfazione il presidente dell'Atletica Concorezzo Davide Ferrario - Essere qui è poi motivo di grande orgoglio, pensando soprattutto alle enormi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare nel corso di questi ultimi mesi. Quando ho ricevuto il testimone di presidente da Fabio Calloni ho accettato di portare avanti un messaggio, ossia guidare la società con passione, rispetto e sorriso. Questi sono i nostri ideali e questa è la strada che vogliamo percorrere".

La soddisfazione dell'Amministrazione comunale

A tagliare ufficialmente il nastro alla nuova pista sono stati due dei migliori portacolori dell'Atletica Concorezzo, i campioni Melissa Casiraghi (getto del peso) e Nicolò Contotto (salto in lungo). A loro sono andati i complimenti di tutte le autorità presenti, compresi i dirigenti provinciali e regionali della Fidal.