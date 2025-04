Atto vandalico alla sede della sezione di Fratelli d'Italia

Atto vandalico alla sede della sezione di Cornate d’Adda di Fratelli d’Italia. Alcuni ignoti nella notte tra ieri, lunedì 14, e oggi, martedì 15 aprile, hanno danneggiato con diversi tagli gli striscioni appesi sulla balconata della sede di FdI lungo la centralissima Sp55.

L’allarme è scattato proprio questa mattina quando alcuni residenti della zona si sono accorti dell’accaduto, vedendo lo striscione fatto a brandelli ed avvisando così il coordinatore Eliseo De Marco.

Il referente cittadino del partito di Giorgia Meloni si é quindi immediatamente recato sul posto e non ha potuto far altro che constatare quanto fosse accaduto.

“Ho ricevuto la chiamata di alcuni residenti attorno alle 7 di questa mattina che mi informava dell’accaduto - ha spiegato De Marco - Vedendo il brutto tempo ho inizialmente pensato che fosse colpa di qualche folata di vento. Però pensandoci bene ieri sera di vento non ce n’era. Osservando da vicino gli striscioni, sia quello appeso davanti con la scritta del nostro circolo e quello laterale con il logo del partito, riportano proprio dei tagli e quindi ciò significa che é stata proprio opera di qualcuno”.

De Marco sporgerà denuncia proprio questa mattina alla stazione dei Carabinieri di Bellusco, e si augura che quanto accaduto possa essere solo una bravata e non un attacco diretto al circolo e al partito.

“Non riesco proprio a spiegarmi il perché di quanto accaduto - prosegue - Siamo delle brave persone. Spero vivamente che sia stata solamente una bravata. Però al tempo stesso sono preoccupato possa trattarsi di un atto diretto al circolo e al nostro partito. Ultimamente infatti si sentono sempre più spesso di episodi contro Fratelli d’Italia. Se pensano però di intimorirci si sbagliano di grosso, perché noi continueremo a lavorare qui sul territorio come abbiamo sempre fatto. Anzi, ancora con più determinazione. Ci affidiamo ovviamente alle indagini delle Forze dell’Ordine in modo che possano chiarire l’accaduto, magari attraverso l’utilizzo delle immagini delle telecamere presenti in zona”.