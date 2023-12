Due convalidatrici di nuova generazione sono state vandalizzate alla stazione di Buttafava ad Arcore, sulla linea S7 Milano Lecco (via Molteno) lo scorso giovedì 30 novembre.

Atto vandalico alla stazione di Buttafava, rotte due convalidatrici

L'atto vandalico, come detto, ha rigurdato i due dispositivi, installati da Trenord nel luglio 2022 per la convalida dei biglietti ricaricabili in formato Chip-on-Paper e per l'attivazione degli abbonamenti.

Il danno e i costi di riparazione, fa sapere Trenord, ammontano a quasi 6mila euro. È attualmente in corso il ripristino dei dispositivi vandalizzati.