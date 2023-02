Attraversamenti semaforizzati per tutti. Hanno preso il via i lavori per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze delle persone non vedenti a tre tra i più trafficati incroci di Cesano Maderno: via Nazionale Dei Giovi - via Calabria, via Molino Arese - sagrato della chiesa parrocchiale San Pio X, corso Libertà - via Volta.

Attraversamenti semaforizzati anche per i non vedenti

L’intervento, che avrà una durata di 90 giorni, consentirà di raggiungere maggiori condizioni di sicurezza per le persone con disabilità visiva dotando gli impianti di segnalazioni acustiche, pulsanti di chiamata, pavimentazione e percorso tattile. Il costo complessivo del progetto ammonta a 103mila euro. Di questi, 30mila saranno coperti da un contributo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile.

Ecco dove saranno realizzati

L’attraversamento semaforizzato via Nazionale Dei Giovi - via Calabria collega la fermata del trasporto pubblico locale con l’Istituto superiore statale Versari, frequentato da oltre 1.500 studenti. Quello di via Molino Arese - sagrato della chiesa di San Pio X (nella foto) rappresenta un passaggio ad alto flusso pedonale, per la presenza dell’oratorio e della parrocchiale, oltre alle fermate del trasporto pubblico locale. Sulla strada ad alto traffico si affacciano inoltre molte attività commerciali e di servizio. L’incrocio tra corso Libertà e via Volta, infine, collega l’itinerario pedonale proveniente dalla stazione ferroviaria con i principali uffici del centro, Municipio, Poste, chiesa di Santo Stefano e Palazzo Arese Borromeo.

I commenti di sindaco e assessore