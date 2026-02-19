Dopo i commenti dei consiglieri regionali di Lega e Forza Italia, Alessandro Corbetta e Jacopo Dozio in merito all’audizione tenutasi nella mattinata di oggi, giovedì 19 febbraio, in Regione Lombardia per l’analisi della situazione aziendale e alle prospettive industriali di Hydro Extrusion Italy srl di Ornago, ha parlato anche il sindaco Daniel Siccardi.

Audizione sulla Hydro Extrusion, parla il sindaco: “Indicazioni positive in merito alla continuità produttiva”

Oltre alle sigle sindacali, i rappresentanti di Provincia, Regione e dell’azienda, al tavolo era infatti presente anche il primo cittadino ornaghese che spiegato come all’interno del suo intervento abbia rimarcato quanto fatto dal Comune.

“Nel corso dell’audizione sono intervenute le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dell’azienda, che hanno fornito indicazioni positive in merito alla continuità produttiva. Un segnale significativo in una fase particolarmente delicata, che lascia intravedere prospettive incoraggianti anche rispetto a possibili nuovi investimenti, in particolare per il sito di Ornago – ha sottolineato Siccardi – Nel mio intervento ho ricordato la deliberazione approvata dal Consiglio Comunale nel mese di dicembre, con la quale la nostra Amministrazione ha espresso vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie, sia del sito di Ornago sia di quello di Feltre. La deliberazione, condivisa e approvata congiuntamente con il Comune di Feltre, ha ribadito una posizione chiara: riconoscere il valore del percorso industriale sviluppato negli anni sul territorio, ma mantenere al centro la tutela dell’occupazione e della dignità delle persone coinvolte”.

L’impegno del Comune

Il sindaco ha spiegato inoltre che il Comune di Ornago continuerà ad attenzionare la situazione dell’azienda rinnovando la propria disponibilità a partecipare anche ad eventuali tavoli di lavoro futuri.