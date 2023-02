Auguri a Rosa, la storica sarta di Usmate compie 101 anni

Con i suoi 101 anni festeggiati proprio oggi, Rosa Perego è ufficialmente la più longeva cittadina di Usmate Velate.

Auguri a Rosa, la storica sarta di Usmate

Rosa proprio oggi ha ricevuto il sindaco Lisa Mandelli che le ha portato i migliori auguri a nome di tutta la comunità.

La 101enne infatti ha una storia unica per Usmate: oltre ad essere la persona più anziana residente in paese, è conosciutissima per il suo lunghissimo trascorso da sarta del paese; ancora oggi cuce, è indipendente e non manca mai di uscire ogni mattina dalla sua abitazione per recarsi in chiesa e prendere una consumazione al bar.

Intanto per Rosa lo scorso anno è arrivata anche una bellissima notizia: nel 2022 infatti è diventata bisnonna di Anna che è nata nel 2022, esattamente 100 anni dopo di lei!

(foto dalla pagina Facebook del Comune di Usmate Velate)