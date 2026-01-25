Aumentano controlli e multe, ma anche gli incidenti: il 2025 della Polizia Locale

Il comandante Mauro Colombo ha fatto il punto dell'attività svolta l'anno scorso da lui e dai suoi agenti.

Un 2025 caratterizzato da più controlli (e più sanzioni), da una positiva collaborazione con la Polizia Stradale monzese e da una maggiore attenzione rivolta al traffico pesante. Il comandante della Polizia Locale di Lentate sul Seveso, Mauro Colombo, ha tracciato un resoconto dell’intensa attività svolta da lui e a dai suoi sei agenti. Nonostante la carenza di organico, il comando ha garantito il presidio del territorio, «migliorando complessivamente i livelli di sicurezza sia percepita che reale», ha sottolineato.

Proficua collaborazione con la Polizia stradale di Monza

Tra le principali attività si inserisce il controllo della circolazione stradale, che nel corso del 2025 si è concentrato molto sui mezzi pesanti, «tramite una specifica apparecchiatura recentemente acquistata e in continua e proficua collaborazione con la sezione Polizia Stradale di Monza», ha evidenziato Colombo. La sinergia con la Stradale si è rivelata molto efficace anche nell’ambito dei due servizi notturni realizzati su base volontaria da tre operatori per la cosiddetta «Prevenzione stragi» disposta dal Ministero dell’Interno: in due occasioni, a giugno e a ottobre, da mezzanotte alle sei di mattina, sono stati fermati circa 150 veicoli, con l’accertamento di nove casi di guida in stato di ebbrezza alcolica e quattro casi di abuso di sostanze psicotrope.

Controlli nel Parco Groane e in stazione

Buoni risultati hanno dato anche le operazioni congiunte con Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza per la salvaguardia delle zone boschive all’interno del Comune, disincentivando e reprimendo reati di varia natura. Al centro dei controlli anche i luoghi particolarmente frequentati, in primis la stazione ferroviaria di Camnago, al fine di garantire la corretta fruizione e la sicurezza degli utenti.

Attenzione al rispetto dell’ambiente e degli animali

«Particolare attenzione è stata rivolta al rispetto dell’ambiente e degli animali, con il deferimento, nel mese di gennaio, di un cittadino per deposito abusivo di materiale di risulta edile (con sequestro dell’area interessata) – ha aggiunto Colombo – A febbraio sono stati fatti accertamenti su un autocarro che trasportava rifiuti edili senza autorizzazione mentre nel mese di agosto, con l’ausilio del competente servizio veterinario dell’Ats Brianza, abbiamo preso dei provvedimenti per scorretta gestione di animali e detenzione di specie vietate».

Alcuni dati della Polizia Locale: 685 stazionamenti e 1240 multe

In tutto sul territorio sono stati effettuati 685 stazionamenti (con particolare riferimento alla circolazione veicolare), utilizzando anche l’apposita strumentazione per verificare l’omessa revisione e l’assenza della copertura assicurativa delle auto (nel 2024 erano stati 680). E’ proseguito l’impegno nel terzo turno ordinario (solitamente con orario 17 – 23): effettuati 36 servizi serali nel corso dei quali, nel mese di agosto, a Cimnago è stato fermato e sanzionato un individuo pregiudicato che guidava con patente sospesa un’auto non assicurata e già sottoposta a sequestro. Il veicolo è stato nuovamente sequestrato per la confisca.

Nel complesso nel 2025 sono stati 1.240 gli accertamenti di violazione amministrativa alle norme del Codice della Strada (142 violazioni hanno comportato la decurtazione di 678 punti della patente di guida): sono 175 in più del 2024 (1.065).

Monopattini, guida senza cintura e divieti di sosta: le principali infrazioni

Le principali tipologie di infrazione riguardano la guida non corretta del monopattino elettrico (senza l’obbligatorio casco protettivo e/o con passeggero: 45 le multe di cui una quindicina a conducenti minorenni), il superamento dei limiti di velocità e/o guida non prudenziale del veicolo (58), l’omessa revisione (91), guida con patente scaduta (8), mancata assicurazione (12), mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e uso del telefono alla guida (33), divieti di sosta (635). Sono stati 88 gli incidenti stradali rilevati, di cui 41 con feriti (73 nel 2024) e 40 le ordinanze adottate in materia di viabilità, 92 le notifiche giudiziarie di diversa tipologia, quattro notizie di reato inoltrate all’autorità giudiziaria e sette denunce di infortunio.

I ringraziamenti del sindaco