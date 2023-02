Aumentano i neo residenti: oltre 1000. Ma crollano le nascite, solo 167 bimbi

Crescono i neocittadini che scelgono Giussano come Comune di residenza, ma si fanno sempre meno bambini.

Aumentano i neo residenti: oltre 1000

La città sembra dimostrarsi più attrattiva e ha portato più di mille nuove residenti nel corso dell’anno appena passato, ma il 2022 è l’anno tra i più bassi in termini di nuove nascite dal 1997.

Le statistiche demografiche, attestano una popolazione complessiva di 26.078 residenti, in prevalenza costituita da femmine (13.118). Di tutto il totale, ci sono poi 911 ( 529 uomini e 508 donne) che provengono da altri Comuni italiani e 89 dall’estero.

Negli ultimi 90 anni, solo in 6 annualità si erano registrati oltre mille neo-residenti provenienti da fuori territorio. Per gente nuova che arriva però, ce ne sono altrettanti che se ne vanno; complessivamente sono 1.000 i cittadini che hanno lasciato Giussano per trasferirsi in altri Comuni: 857 in Italia e 41 all’estero.

I dati relativi al movimento della popolazione residente nell’arco del 2022, mostrano anche un altro dato; rispetto al 1 gennaio 2022, il calo è stato pari 68 unità (i residenti all’1 gennaio 2022 erano 26.146), con un saldo naturale negativo di 105 unità.

Ma crollano le nascite, solo 167 bimbi

Significativo però il numero delle nascite. L’anno scorso sono nati 167 bambini, di cui 86 maschi e 81 femmine: un numero che segue la tendenza nazionale ma che appare storico, dal momento che a Giussano è il più basso dal 1997 quando i nati erano stati 164.

Ci sono stati poi 272 decessi, con un numero di femmine (151) sensibilmente maggiore rispetto a quello dei maschi (121). Nel 2020 erano stati 305 e nel 2021, 259.

Di rilievo il dato relativo alla popolazione straniera che al 31 dicembre 2022 si attesta a 1.953 cittadini (912 uomini, 1.041 donne) in calo di 35 unità rispetto ai 1.988 residenti stranieri di inizio 2022.

Pressoché azzerato il saldo naturale (25 nati, 24 morti), mentre il saldo migratorio vede 216 nuovi iscritti (di cui 126 provenienti da altri Comuni e 76 dall’estero) e 276 cancellazioni al cui interno figurano però 63 cancellazioni per acquisizione della cittadinanza italiana.

Il numero complessivo di famiglie in città è pari a 11.188 nuclei, di cui 906 costituite da almeno un cittadino straniero e 641 con intestatario un cittadino di nazionalità straniera.

Le riflessioni del sindaco Marco Citterio

«I numeri delle statistiche demografiche inducono almeno due riflessioni – ha sottolineato il sindaco Marco Citterio – Da una parte prosegue in modo evidente il saldo naturale negativo della popolazione, con un numero di decessi ritornato nei parametri dell’1%, ma con un tasso di natalità sensibilmente più basso, determinando così un progressivo invecchiamento della popolazione cui consegue la necessità per l’Amministrazione di pensare, nel breve e medio termine, a servizi sempre più attinenti alla terza età. Dall’altro lato, Giussano mantiene una forte capacità attrattiva nei confronti dei Comuni limitrofi e dei poli nevralgici di Monza e Milano, intercettando quei nuclei familiari che scelgono di spostarsi nella nostra città grazie ai collegamenti che permettono spostamenti agevoli verso il luogo di lavoro e trovando nel nostro territorio quei servizi commerciali, sociali e assistenziali necessari per un confortevole stile di vita».