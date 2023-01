Da Giussano all'Antartide...

Alessia Tritto, 22 anni, da 9 mesi è in giro per il mondo: si è imbarcata sulle navi da crociera e ora è in Antartico a bordo della "Silversea", come responsabile della Spa.

La decisione di cambiare vita

Dal Polo nord al Polo sud, partendo da Giussano, tutto nel giro di nove mesi. L’anno appena passato è stato davvero pieno di emozioni e cambiamenti per una giovane della città, che da semplice estetista è diventata manager della Spa su una nave da crociera che fa rotta nei mari dell’Antartide.

Alessia Tritto, 22 anni, da ormai quasi un anno vive in giro per il mondo; si è imbarcata sulle grandi navi e ha deciso di fare un’esperienza di lavoro del tutto nuova e ricca di promettenti prospettive future. Dopo il diploma e il lavoro per 5 anni in un centro estetico di Robbiano, complice anche le difficoltà degli anni del Covid, ha voluto mettersi alla prova con qualcosa di nuovo e ha deciso di imbarcarsi.

Un sogno che diventa realtà

Da tempo coltivava il sogno, divenuto realtà grazie alla sua determinazione e intraprendenza.

Prima però di salire a bordo delle navi da crociera, ha dovuto studiare: la formazione è avvenuta prima a Londra e ha poi seguito un corso di management a Miami, a giugno, per diventare manager nel settore dell’estetica, superandolo senza problemi. E’ quindi salita a bordo, su grandi navi, con destinazione il nord d’Europa: i fiordi norvegesi, l’Islanda, la Scandinavia, la Scozia, l’Irlanda ma poi si è imbarcata su altre della stessa compagnia, attraversando tutto il Mediterraneo, dal Portogallo, alla Spagna, alla Grecia, al Marocco.

Da novembre naviga tra iceberg, pinguini e balene

A novembre, poi, è arrivata una nuova affascinante destinazione: l’Antartico, meta molto lontana, dall’altra parte dell’emisfero, tra paesaggi mozzafiato. E’ quindi salita a bordo della «Silversea Cruises», una nave super lusso a sei stelle, con il ruolo di responsabile della spa, solcando i mari del Polo sud.

La sua rotta attualmente è quella che prevede la partenza da Puerto Williams nella parte più a sud del Cile e che tocca diverse isole dell’oceano antartico fino alla penisola antartica. Due settimane circa di navigazioni in mezzo al ghiaccio, tra balene e pinguini, forche, orche marine, in uno scenario che lascia senza fiato.

Nel corso di questi mesi ha cambiato tre posizioni lavorative

«Ho passato gli ultimi nove mesi della mia vita letteralmente con le valigie in mano, vivendo tra navi da crociera e hotel, provando e assaporando nuovi cibi, scoprendo e vivendo ciò che ogni città e passaggio ti lascia - ha raccontato - Ho cambiato nel corso di questi mesi, tre posizioni lavorative, passando da beauty therapist, beauty receptionist e fino ad arrivare Spa Manager, investendo tempo e sacrifici, stanchezza fisica e mentale fino ad arrivare dove sono arrivata. Ogni nave mi ha lasciato qualcosa, persone che ricorderò sempre, sacrifici che sono stati ripagati, sorrisi e pianti condivisi».

La fortuna di viaggiare e la voglia di crescere

Di sicuro però l’emozione a bordo della prima nave è stata indescrivibile così come lo è l’esperienza in Antartide.