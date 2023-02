Aumentano i servizi operativi nell'immobile confiscato alla mafia

Aumentano i servizi alla cittadinanza operativi a Velate in via Deledda (civico 5/G), all’interno dell’immobile confiscato alla mafia e trasformato dall’Amministrazione Comunale di Usmate Velate in un punto di riferimento per l’utenza locale.

Grazie ai lavori di riqualificazione che hanno permesso di dotare lo spazio di arredi e apparecchiature tecnologiche, sono quattro i servizi oggi operativi a Velate in differenti giorni della settimana.

Presidio fisso della Polizia Locale ogni giovedì mattina dalle 10 alle 12.30, nell’ottica di avvicinarsi alla cittadinanza e consentire un nuovo punto di ascolto (e di accesso) anche per segnalazioni più prettamente correlate a Velate.

Sportello Lavoro

Il lunedì (dalle 9 alle 13) e il mercoledì (dalle 14 alle 16), in via Deledda è aperto lo Sportello lavoro dell’Agenzia per la Formazione e l'Orientamento Lavorativo (AFOL). Lo sportello riceve su appuntamento, con prenotazione obbligatoria via telefono al numero 039 5966680 o rivolgendosi via mail all’indirizzo dedicato l.panzera@afolmb.it

Il venerdì mattina (dalle 9.30 alle 12.30) è aperto al pubblico lo Sportello Stranieri: anche in questo caso, l’utenza può accedere previo appuntamento chiamando da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18 il numero 351 6303621 o inviando una mail all’indirizzo sportellostranieri@comune.usmatevelate.mb.it

Sportello Sì

Tutti i giovedì pomeriggio (dalle 14.30 alle 17.30) è poi operativo lo Sportello Si, promosso da Offerta Sociale a supporto delle numerose azioni intraprese dal Settore Servizi Sociali del Comune.

Qui, l’utente troverà un’operatrice in grado di sostenere i cittadini per le pratiche che prevedono una capacità informatica buona. E’ possibile accedere agli Sportelli Si su appuntamento, scrivendo all’indirizzo e-mail sportello.si@offertasociale.it o chiamando il numero 371 6270215.

"Più agevole il dialogo tra cittadini e servizio pubblico"