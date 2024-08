Dopo alcuni anni aumentano i nuovi nati a Seregno

Nei primi mesi dell'anno il Comune di Seregno ha distribuito circa 180 kit bimbi per i neogenitori, il "benvenuto" dell'Amministrazione e della città a chi ha un figlio o una figlia. "Un numero leggermente in controtendenza rispetto all'anno scorso, con un incremento dei nuovi nati che non si vedeva da qualche anno in città", ha commentato il sindaco, Alberto Rossi.

Distribuiti 1700 kit per i nuovi nati

L'Amministrazione comunale, da quando è stato attivato il servizio, ha consegnato complessivamente 1700 kit bimbi. Dai giorni scorsi il materiale viene distribuito con un libretto che illustra nuove informazioni utili ai genitori: il sacco arancione per i pannolini, gli incontri organizzati insieme ad Asst Brianza con le camminate al parco e l'iniziativa "Nati per leggere" in biblioteca. Inoltre informazioni sulle politiche di conciliazione famiglia lavoro, sui vaccini e sul bonus comunale dedicato al congedo parentale facoltativo, rifinanziato per l'intero anno in corso.

L'impegno del Comune per i neo genitori

"In un momento di calo demografico che crea e creerà così tanti problemi, siamo impegnati, per quanto può fare il Comune, a dare tutti gli strumenti possibili a chi fa la scelta importante di avere un figlio", commenta Alberto Rossi. Nel febbraio 2022 il primo cittadino, insieme all'assessore ai Servizi sociali Laura Capelli, aveva consegnato il millesimo kit bimbi ai genitori del piccolo Elia (nella foto).