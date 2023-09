Auser, il progetto "Pulmino Amico" cerca sponsor

"Pulmino Amico", il nuovo progetto targato Auser Arcore, cerca sponsor. Martedì scorso, 19 settembre, si è svolta nel municipio arcorese una conferenza stampa alla presenza del sindaco di Arcore Maurizio Bono, del vicesindaco Lorenzo Belotti e dei volontari dell'Auser, guidati dalla presidente Brunella Bruni.

Dunque Auser si affida a "Pulmino Amico" per ottenere un nuovo automezzo attrezzato, in comodato d'uso gratuito, per il trasporto delle persone fragili, anziane e diversamente abili.

Un aiuto da Pulminoamico

"Pulmino Amico", ricordiamo, permette ai Comuni, attraverso i propri servizi sociali, alle Università e alle Associazioni di usufruire di in comodato d’uso gratuito a costo di veicoli adeguatamente attrezzati per il trasporto di persone diversamente abili, anziani e bambini. Ma, tutto questo è possibile solo grazie al ricavato proveniente dalle adesioni degli sponsor per l’applicazione del proprio logo sulla carrozzeria dei mezzi.

L'appello di Pulminoamico

"Noi stiamo cercando sponsorizzazioni sul Comune di Arcore e per questo ci stiamo rivolgendo a tutti gli imprenditori – ha spiegato la consulente commerciale di Pulmino Amico, Arianna Ronchi – L’intento è quello di applicare il proprio logo sulla carrozzeria del mezzo, che sarà adibito di una pedana proprio per il trasporto delle carrozzine, ma per fare questo abbiamo ovviamente bisogno di aiuto. L’aiuto arriva facendo una sorta di pubblicità itinerante alle aziende".

Come detto, il mezzo è sgravato da qualsiasi costo, compresa la sua manutenzione e viene dato in comodato d’uso per due anni. Il trasporto in questo caso avverrà prevalentemente su Arcore e il mezzo sarà guidato proprio dai volontari di "Auser".

Occhio alle truffe

«Il ruolo dell’Amministrazione è cruciale – ha proseguito la signora Ronchi – Perché è proprio lei a rendere possibile il progetto attraverso i propri servizi sociali. Quindi, come detto, appena il mezzo viene consegnato verrà gestito da Auser. Il consiglio è quello di rivolgersi direttamente a noi, perché purtroppo le truffe sono frequenti e c’è chi si spaccia per Pulmino Amico, quando in realtà proprio amico non è».

"Dobbiamo spingere sugli imprenditori e le imprese stesse - ha sottolineato il primo cittadino Maurizio Bonio - Quello che chiedo a tutti è di segnalare nominativi, conoscenti, insomma chiunque con i quali potrò parlare per spiegare il progetto".

Il proggetto, per poter vedere la luce, ha bisogno di almeno una quarantina di sponsorizzazioni. Per maggiori informazioni: Tel.039 688 2511 - auserarcore@gmail.com