Auser rinnova il direttivo e ringrazia i nuovi sponsor che hanno finanziato l'acquisto del nuovo pulmino

Auser Arcore rinnova il direttivo e per l’occasione si "regala" ben sei nuovi sponsor che hanno deciso di sostenere le spese per l’acquisto del nuovo mezzo attraverso il quale viene fornito il servizio di trasporto sociale. Mezzo che, ricordiamo, venne inaugurato nel novembre del 2021.

Sabato scorso, alla presenza del presidente del sodalizio Brunella Bruni, del parroco don Giandomenico Colombo e del vicesindaco Lorenzo Bellotti, è stato presentato il nuovo mezzo (che venne ufficialmente inaugurato nel 2021) che contiene i loghi di sei nuove attività commerciali: "Cose In... di Arini Maria Elena", "Pay day srl", "Spaccanapoli", "Studio amministrativo Comi", "Studio associato medico dentistico odontoiatrico di Nicole e Giuseppe Mariani" e "bar Ascot".

Sponsor che si aggiungono a quelli che, in passato, avevano già elargito un contributo economico. Loro sono: Tao Ambiente, Gero, Goldwing point, Service Point, Carbontempra, Boldrocchi, Velcro, Panificio Zanotti.

"E' un grande onore esser qui con voi - ha sottolineato il vicesindaco Lorenzo Belotti - I dati snocciolati dal presidente parlano chiaro. Quello che fate è sotto gli occhi di tutti e voi siete dei maestri in questo campo. Un grazie anche agli sponsor che hanno donato con gioia per questo progetto".

"Dall'inizio dell'anno e fino ad oggi abbiamo totalizzato ben 2463 trasporti e percorso oltre 30mila chilometri - ha spiegato Brunella Bruni - Dai primi giorni di giugno e fino a sabato abbiamo effettuato 187 trasporti. Attualmente il numero di soci che gravitano attorno alla nostra associazione è di 133, mentre i volontari autisti sono 24 e 9 quelli che danno una mano in ufficio. Oltre al progetto oncologico, prossimamente daremo il via ad un progetto interessante di cittadinanza attiva e di interscambio tra anziani e bambini sulla storia di Arcore. Infine partiremo anche con il progetto doposcuola per aiuto compiti"