Aut pop festival: i ragazzi dell’Oasi di Lentate saranno dj a Monza

I ragazzi della cooperativa sociale Oasi di Birago, frazione di Lentate sul Seveso, a settembre diventeranno dj per una sera a Monza.

Parteciperanno infatti all’Aut pop festival, un concerto inclusivo che si terrà domenica 3 settembre dalle 18 nei boschetti reali di Monza, a conclusione del Gran Premio. Un evento musicale unico nel suo genere, che vedrà dj famosi esibirsi sul palco, affiancati da persone diversamente abili.

Dj rinomati (Shorty, Walter Pizzulli, Mauro Miclini, Maurino, Tato, Lrnz, Rino Sparacino, Duappo, Lori B e Marietto) si esibiranno sul palco, creando un’atmosfera unica e coinvolgente e dando vita a un connubio davvero speciale, che unisce la musica e un messaggio all’insegna dell’inclusività.

«Questa iniziativa permetterà a persone autistiche o con sindrome di Down di salire sul palcoscenico per esprimere la propria passione per la musica - spiega Umberto Garofalo , direttore dell’Oasi - E anche alcuni dei nostri ragazzi avranno la possibilità di stare accanto a dj famosi».

Per familiarizzare con la strumentazione dei dj professionisti, nelle scorse settimane hanno partecipato ad alcuni pomeriggi di prove, recandosi a Milano a visitare Radio Dee Jay, Radio M2O e Radio Capital.

Il prossimo appuntamento è appunto per domenica 3 settembre a Monza.

«I ragazzi non stanno nella pelle, per loro sarà una bellissima occasione, un modo per divertirsi ed esprimere la propria passione per la musica», conclude Garofalo.