Nuoto e atletica: Caterina è sempre più divina e Matteo corre veloce

Caterina Santambrogio è sempre più divina e Matteo Di Benedetto corre sempre più veloce. Ciascuno nel proprio sport, rispettivamente nuoto e atletica, rappresenta un orgoglio per la città di Seregno.

Due giovanissimi talenti del nuoto e dell'atletica

A complimentarsi pubblicamente con loro è stato il sindaco Alberto Rossi:

"Dobbiamo tutti fare un gigantesco applauso a questi due atleti che negli ultimi giorni hanno raggiunto risultati di livello assoluto. Bravissimi ragazzi! Siete un grande esempio e continuiamo a fare il tifo per voi", ha scritto il primo cittadino sui social.

Caterina Santambrogio sempre più divina

C'è chi già la considera l'erede della divina Federica Pellegrini e se continua così c'è davvero da credere che la giovanissima nuotatrice di Lentate sul Seveso, in forza al Nuoto Club Seregno, possa far sognare. Agli Assoluti di categoria a Roma ha infatti collezionato 4 ori (100 farfalla, 50, 100 e 200 stile), 1 argento (100 dorso) e il record italiano nei 100 stile con 55”98.

Matteo Di Benedetto è uno dei migliori atleti europei

Non è da meno Matteo Di Benedetto (già della 5Cerchi Seregno Atletica e ora Team A Lombardia), che ai campionati europei under 20 che si stanno svolgendo in questi giorni è riuscito a qualificarsi per la finale dei 400 metri facendo segnare il suo personal best: 46”41. In finale si è classificato ottavo, ma già essere con i migliori atleti europei della sua età è davvero motivo di orgoglio.