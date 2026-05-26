La situazione

Autoarticolato in panne e traffico in tilt tra Barlassina e Seveso

Il mezzo pesante è rimasto fermo all'incrocio tra via XXV Aprile e via Montegrappa, sul posto Polizia Locale e Carabinieri

Autoarticolato in panne e traffico in tilt tra Barlassina e Seveso

Barlassina · 26/05/2026 alle 15:22

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Autoarticolato in panne e traffico in tilt al confine tra Barlassina e Seveso.

Autoarticolato in panne e traffico in tilt tra Barlassina e Seveso

All’incrocio tra la via XXV Aprile e la via Montegrappa, nel primo pomeriggio di oggi martedì 26 maggio, un tir di grosse dimensioni è rimasto bloccato per via di alcuni problemi, causando così diversi disagi alla circolazione dell’incrocio.

Immediato l’arrivo sul posto dei Carabinieri e delle Polizie Locali di Barlassina e Seveso che stanno tutt’ora lavorando per cercare di sbrogliare la situazione.

Al momento non è ancora chiaro quanto tempo servirà ancora per liberare la strada e far defluire così nuovamente il traffico.