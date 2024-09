Autobus precipitato, gli sposini brianzoli feriti sono stati dimessi dall'ospedale

Autobus precipitato in Perù, gli sposini brianzoli feriti sono usciti dall'ospedale.

Con queste parole nella mattinata di oggi, giovedì 19 settembre, i familiari di Elisabetta Panzeri, rimasta ferita in Perù insieme al novello sposo Matteo Viganò di Briosco, hanno voluto tranquillizzare le tantissime persone rimaste in ansia per le sorti dei due giovani rimasti feriti nell'incidente avvenuto durante il loro viaggio di nozze sulle Ande.

Classe 1984, Elisabetta lavora come ristoratrice insieme alla famiglia e vanta diverse esperienze come volontaria. A Missaglia è molto conosciuta per l'impegno profuso anche in Pro loco e nella Consulta Giovani. Allo stesso modo, il marito 33enne Matteo, è attivo tra le associazioni di Briosco che in queste ore si stanno stringendo attorno ai due ragazzi.

L’incidente è avvenuto in Perù, nella strada di montagna che collega l’area archeologica di Machu Picchu con la città turistica di Aguas Calientes, attorno alle 11.15 locali di lunedì 16 settembre 2024. L'autobus carico di turisti è andato fuori strada, per cause ancora da accertare, ed è precipitato in un dirupo per una quindicina di metri.

Le condizioni dei due sposini brianzoli, per fortuna, non sono mai state gravi.