“Lo sversamento di acido cloridrico non ha interessato corsi d’acqua superficiali e i tecnici del dipartimento di Monza Brianza di Arpa Lombardia hanno immediatamente allertato il gestore del Servizio Idrico Integrato (Brianzacque) che ha escluso un rischio ambientale e strutturale per le fognature. Inoltre, in prossimità dello svincolo dov’ è avvenuto lo sversamento di acido cloridrico, non erano presenti insediamenti abitativi né uffici”. Lo comunica in una nota il dipartimento di Monza Brianza di Arpa Lombardia interpellato e intervenuto sul posto, a Briosco, dopo che ieri allo svincolo della Valassina un'autocisterna si è parzialmente ribaltata con una fuoriuscita di acico cloridrico.

Autocisterna ribaltata e sversamento di acido cloridrico: Arpa esclude criticità ambientali

“I tecnici del dipartimento Monza Brianza – prosegue la nota – sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri, su richiesta dei Vigili del Fuoco, in prossimità dell’uscita della Statale 36, nel comune di Briosco, a causa del ribaltamento di un mezzo pesante con conseguente sversamento di acido cloridrico sul sedime stradale e sulla rispettiva banchina. Sul posto erano presenti, oltre ai Vigili del Fuoco anche carabinieri, Polizia Locale e personale di ANAS.

Per contenere lo sversamento di acido nella canalina di raccolta delle acque meteoriche in un primo momento è stata posata della terra e successivamente del materiale granulare assorbente per uso stradale, che dopo il travaso del contenuto della cisterna e la rimozione del bilico, già avvenuti nel corso della notte, sarà prelevato e smaltito come rifiuto”.

Strada riaperta alle 5

Intanto, come scritto nelle ultime ore, si sono concluse le operazioni di travaso e di recupero dell'autocisterna. L'intervento ha richiesto parecchie ore di lavoro: è stato necessario mettere in sicurezza il tratto stradale e svuotare tutto il mezzo pesante che trasportava acido cloridrico, un liquido ritenuto pericoloso per l'ambiente.

I vigili del fuoco, supportati da diversi automezzi e da specialisti del Nucleo biologico chimico radiologico e dal nucleo regionale della Lombardia hanno lavorato dal primo pomeriggio di ieri, giovedì 7 novembre, fino alle 5 di questa mattina.