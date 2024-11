Autocisterna ribaltata allo svincolo della Statale 36, ci vorranno ore per riaprire la strada

Un'autocisterna si è ribaltata intorno alle 13 di oggi, giovedì 7 novembre, allo svincolo di Briosco, in direzione Lecco causando parecchi disagi al traffico sia sulla Novedratese sia sulla Valassina. Sul posto gli carabinieri, vigili del fuoco e agenti della Polizia locale di Giussano.

Autocisterna ribaltata sullo svincolo della Statale 36, ci vorranno ore per riaprire la strada

A partire dalle ore 13:00, i Vigili del Fuoco sono attivamente impegnati per gestire l'incidente stradale che ha coinvolto un'autocisterna trasportante acido cloridrico sulla SS36.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato sulla sede stradale. Immediatamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza, supportati da diversi automezzi e da specialisti del N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del nucleo regionale della Lombardia.

L'area dell'incidente è attualmente interdetta al fine di permettere le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Si registra una fuoriuscita di prodotto che attualmente viene monitorata e contenuta dagli specialisti in loco.

Si attende l'arrivo di un'altra autocisterna per avviare le operazioni di travaso dell'acido cloridrico. Una volta completate queste operazioni, si procederà a raddrizzare e rimuovere il veicolo incidentato.

Si informa che le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione del veicolo si protrarranno per diverse ore. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.