Automobilista soccorre un cucciolo di volpe sulla Milano Meda

Non è la prima volta che sulla Milano Meda si verificano avvistamenti di animali. Nel marzo del 2021 purtroppo un cervo perse anche la vita investito.

E' andata decisamente meglio al cucciolo di volpe soccorso ieri mattina da un automobilista che transitava proprio sulla Strada Statale in direzione Milano. A raccontarlo sono stati gli stessi volontari dell'Ente Nazionale Protezione Animali della sede di Milano a cui l'automobilista si è rivolto dopo aver preso con sé il cucciolo.

"Questa mattina mentre percorreva la Superstrada Milano Meda, un’automobilista ha visto questo cucciolo di volpe accucciato immobile sotto il guardrail a bordo strada all’altezza di Cormano in direzione del capoluogo lombardo. Il conducente della vettura è riuscito a fermarsi con la propria auto e a soccorrerlo. Infatti il volpino si è fatto prendere subito senza problemi ed è stato trasferito presso la nostra sede di via Gassendi 11 dove è stato consegnato ai nostri operatori. La piccola volpe, che inizialmente sembrava molto spaventata e stressata, ha ripreso subito vitalità ed è stata trasferita successivamente al C.R.A.S. di Vanzago.

L'Enpa tiene a sottolineare l'importanza di prestare soccorso laddove si avvistasse un animale in difficoltà. Ma ovviamente di farlo con la massima prudenza. Se non fosse possibile è necessario avvisare le Forze dell'ordine:

"In casi simili è sempre necessario intervenire e prestare soccorso per l’incolumità dell’animale.

Ma si raccomanda sempre di farlo con la massima prudenza, verificando che ci siano le condizioni per riuscire ad intervenire in sicurezza.

Quando questo non è possibile, si raccomanda di chiedere l’intervento della Polizia Locale o della Stradale ed eventualmente il supporto dei nostri operatori"