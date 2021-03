Cervo muore investito sulla Milano Meda. L’animale è stato recuperato questa mattina, lunedì 22 marzo, all’altezza di Barlassina.

Cervo muore investito sulla Milano Meda

Un cervo è stato travolto e ucciso sulla Milano Meda. A recuperare la carcassa del povero animale selvatico sono stati questa mattina gli agenti della Polizia provinciale. L’animale è stato recuperato nel tratto di superstrada all’altezza di Barlassina.

Ancora non è chiaro cosa sia accaduto. Probabilmente il grosso animale è stato travolto nella notte da un mezzo in transito che poi si è allontanato. Questa mattina poi il recupero. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia provinciale sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Barlassina.

L’ultimo recupero Cernusco

Non è la prima volta che questi animali selvatici raggiungono grandi centri abitati o strade ad alta percorrenza. L’ultimo in ordine di tempo appena un mese fa quando un cervo è stato avvistato in pieno giorno tra Cernusco sul Naviglio e Pioltello, nell’hinterland milanese. L’animale si è intrufolato nella centrale Telecom di Pioltello e da lì ha iniziato ad agitarsi, ferendosi, nel tentativo di uscire. Nella sua fuga disperata è anche caduto nel naviglio. Sono intervenuti sia i Carabinieri che il Nucleo Ittico Venatorio della Polizia Provinciale

Nonostante gli esperti schierati per recuperarlo e trasportarlo in un centro lo stress è stato fatale per l’animale selvatico, che è deceduto dopo il trasporto.