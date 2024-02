Aveva preso una multa di quasi 900 euro per aver chiuso una buca in strada: il Giudice di Pace azzera la sanzione

Azzerati i quasi 900 euro di multa contestati dal comune di Barlassina per la riparazione stradale “fai da te”. Vittoria davanti al Giudice di Pace di Monza per Claudio Trenta, il pensionato brianzolo che si era visto arrivare a casa una sanzione elevatissima per aver riparato una buca su una pubblica via del suo comune di residenza.

Lieto fine per Claudio Trenta

Il giudice Roberto Ambrosini ha infatti accolto il ricorso presentato dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Mariella Casartelli, e ha annullato il verbale che intimava il pagamento e il ripristino della situazione pregressa.

Si attendono le motivazioni del provvedimento, per le quali il magistrato si è preso un termine di 15 giorni. Il ricorso del legale era articolato “in cinque punti”, ha detto l’avvocato, e contestava la fondatezza della sanzione, basata sulla violazione dell’articolo 21 del codice della strada.

"Sapevo di non aver fatto nulla di male"

Raggiante Claudio Trenta, dopo l’udienza: