Aveva seminato il panico con un coltello: dopo il foglio di via, scatta l'arresto

Indagini

L'intervento dei Carabinieri in seguito a una serie di violazioni delle misure restrittive emesse nei confronti di un 50enne per il quale era anche stato attivato il "Codice Rosso"

Prima aveva avuto da ridire con il titolare di un ristorante. Poi, dalle parole era passato ai fatti, arrivando persino a minacciare con un coltellino i passanti nella centralissima via Camperio, a Villasanta. Ora, dopo il foglio di via, per il 50enne di Segrate già noto alle Forze dell'ordine è scattato anche l'arresto.

Dopo il foglio di via, scatta l'arresto

Il provvedimento nei confronti dell'uomo è stato formalizzato nei giorni scorsi ad opera dei Carabinieri della stazione di Villasanta. Gli uomini guidati dal maresciallo capo Alfredo Paludi hanno infatti proseguito il lavoro d'indagine nei confronti del 50enne, accusato di una serie di reati, tra cui la violazione di alcune misure restrittive emesse nei suoi confronti in seguito all'episodio dello scorso giugno oltre che una serie di episodi di violenza anche nei confronti della compagna. Persecuzioni che avevano fatto anche attivare la procedura del "Codice Rosso".

Aveva seminato il panico con un coltello

Era stata una serata di ordinaria follia in centro a Villasanta, con l'uomo che aveva seminato il panico minacciando con un coltello alcuni passanti, tra cui un gruppo di giovanissimi. Colpa, con ogni probabilità, dell’abuso di alcol e altre sostanze, che ha annebbiato (per così dire) la lucidità del segratese, cacciato prima da un ristorante e poi bloccato dai Carabinieri prima che la situazione potesse degenerare. In quell'0ccasione, a seguito della denuncia per minacce aggravate, gli era stato notificato un foglio di via emesso dalla Questura.

Segnalato anche per il "Codice Rosso"

Purtroppo, però, non era bastato. L'uomo, successivamente, era stato visto gironzolare ancora per Villasanta, facendosi beffe del provvedimento e reiterando una condotta violenta. Tanto che per lui era stata anche attivata la proceduta del "Codice Rosso". Quello che non sapeva, però, è che i Carabinieri non avevano smesso di tenerlo d'occhio: così, nei giorni scorsi, è scattato l'arresto, convalidato anche dal Tribunale di Monza.