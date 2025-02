Nei giorni scorsi rinnovato il Consiglio direttivo di Avis Seregno per il mandato quadriennale 2025-2028. I nove componenti sono Laura Feleppa, Pinuccia Arienti, Tina Tilelli, Marco Pozzi, Elisabetta Abate, Anna Silva, Ida Zanin, Roberto Berardi e Paolo Minotti.

Avis, rinnovato il Consiglio direttivo

Le elezioni si sono svolte nella sede del circolo San Giuseppe. L’assemblea dei soci Avis (42 le schede fra presenti e deleghe), oltre al nuovo direttivo, ha espresso i candidati alle cariche sociali negli organi avisini a livello provinciale e regionale. I consiglieri supplenti sono Marco Riva, Davide Confalonieri, Alberto Tomiato, Andrea Giachetto, Dario Confalonieri, Valeria Villa e Maurizio Garavini. Dario Simone addetto contabile (nonché candidato agli organi di controllo regionale e nazionale), Marika Guidi e Marco Riva sono stati scelti come candidati al direttivo di Avis provinciale e Guidi anche come candidata consigliera a livello regionale.

Oltre duemila le donazioni nel 2024

L’assemblea è stata l’occasione per riassumere l’attività del 2024 del gruppo comunale, presieduto da Tina Tilelli: 1.325 i soci donatori (con un saldo negativo di 24 unità fra nuovi iscritti e cancellazioni), a cui si aggiungono sette soci collaboratori. Le donazioni sono state 2.178, di cui 1808 di sangue e 369 di plasma, in leggera flessione (-14) rispetto al 2023 (il record nel 2021 con 2.530), in prevalenza nella fascia d’età fra 26 e 45 anni e in larga maggioranza uomini. Nel gruppo 1.110 i donatori attivi con un indice donazionale di 1,96 (cioè il rapporto tra donazioni e appunto donatori attivi), di 1,64 sul totale dei donatori.