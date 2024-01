Baby vandali ancora in azione: la pensilina disegnata dai ragazzi rischia di andare a fuoco

Baby vandali ancora in azione a Caponago, dove la pensilina dell'autobus di via Senatore Simonetta disegnata dai ragazzi ha rischiato di andare a fuoco nella serata dello scorso 1 gennaio. I teppisti sono già stati individuati dalle telecamere di sicurezza.

Un inizio anno di fuoco. Colpa dei "soliti noti", che intorno alle 22.30 del 1 gennaio hanno pensato (male) di raccogliere alcuni cartoni e dar loro fuoco. Noia? Divertimento? Difficile dare una risposta, ma resta il fatto che la loro azione ha rischiato di causare notevoli danni. In primis alla pensilina del pullman di via Senatore Simonetta, la stessa che è stata disegnata dai ragazzi e inaugurata solamente pochi mesi fa.

Ovviamente, subito dopo aver dato alle fiamme i cartoni, i responsabili sono scappati. A spegnere il piccolo rogo sono stati i Vigili del fuoco prontamente allertati. I baby vandali, però, sono stati incastrati dalle telecamere monitorate dagli agenti della Polizia locale, la cui attività d'indagine è stata fondamentale per risalire agli autori del malsano gesto. Caso (o forse no) vuole che siano gli stessi teppisti che nelle scorse settimane avevano preso a calci e divelto alcune giostre nel Parco della Fortuna e cestini pubblici lungo la strada.

Il fatto è stato subito denunciato dal sindaco Monica Buzzini, che proprio non ha tollerato l'ennesimo atto vandalico contro il patrimonio pubblico di Caponago. E l'appello non è caduto nel vuoto visto che alcuni genitori si sono già fatti avanti dopo aver ottenuto la "confessione" dai propri figli:

"Un'azione sconsiderata che ha messo a rischio i beni pubblici che con parte della comunità abbiamo abbellito con progetti e costi. Per fortuna non ha coinvolto le auto parcheggiate nei paraggi, ma questa "bravata" è costata a tutti i cittadini l'uscita del corpo dei Vigili del fuoco con 4 operatori oltre al mezzo; oltre che l'intervento degli operatori 112 e a seguire l'importante indagine, grazie alle nostre telecamere, della nostra Polizia Locale. Ringrazio i genitori che subito si sono messi in contatto con me, perchè le prese di responsabilità sono davvero importanti e di speranza"