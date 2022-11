Bagno di folla alla Fiera di San Martino

Un fine settimana ricco di eventi e di attività tra tradizione, sapori con uno spaccato della vita contadina grazie alla seguitissima Fiera di San Martino.

Fiera di San Martino

E’ stato registrato un tutto esaurito con centinaia e centinaia di persone giunte per la sagra dedicata al settore agro-alimentare, complice anche il tempo soleggiato. Un’apertura sul territorio dell’artigianato e dei sapori tra piazza Italia, largo Pontida e il centro storico e la ricostruzione della Vecchia Fattoria di Pontoglio in largo Pontida. Di anno in anno, la sagra si è sempre più arricchita sino ad oggi grazie all’impegno del gruppo agricoltori della Fiera di San Martino e ai numerosi volontari. L’apertura della kermesse è stata affidata al sindaco, Luciano Casiraghi, soddisfatto per l’ottima riuscita e organizzazione dell’evento, accanto al parroco don Ivano Spazzini e al presidente della provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio e al gruppo folkloristico di Sovico, «I Firlinfeu la Primavera».

Nel ricordo della famiglia Cozzaglio

Un pensiero è andato a Tiziano e Ivano Cozzaglio, del gruppo agricoltori Fiera di San Martino, venuti a mancare lo scorso anno. «E’ bello poter partecipare a queste sagre. Un popolo che celebra il proprio passato è un popolo che può guardare al futuro» è intervenuto il consigliere regionale Lega Nord, Alessandro Corbetta. Domenica anche una delegazione dei gemelli di Minusio ha fatto visita in paese. Il sabato pomeriggio è stato caratterizzato dallo spettacolo dei falconieri nei giardini del Comune.

Le parole del borgomastro

"Cari concittadini, è con grande piacere che inauguriamo oggi come ogni anno nel mese di novembre la tradizionale Fiera di San Martino - il discorso del sindaco, Luciano Casiraghi, durante il taglio del nastro - È un rapporto profondo e sincero quello che lega i biassonesi a questa festa. È un evento unico capace di richiamare migliaia di partecipanti, il che ci rende orgogliosi e ci spinge a fare sempre meglio. Tradizione ormai consolidata, stabile, la Fiera di San Martino cerca di presentarsi ogni anno in veste rinnovata per sollecitare un continuo

interesse. Con la Fiera, il paese si mette in vetrina e cerca di mostrare quanto ha di meglio: dai numerosi stand di promozione delle nostre eccellenze economico-produttive alle eccellenze gastronomiche, culturali, storico-artistiche. Quest’anno, in particolare, vorrei esprimere la mia soddisfazione e il più sentito ringraziamento per l’ottima organizzazione della manifestazione e per la splendida collaborazione che abbiamo avuto con l’associazione Fiera San Martino per il costante impegno e sforzo profusi. Questa nostra non è solo una festa commerciale né una semplice sagra paesana. È la festa di tutti i biassonesi. Di tutti coloro che da anni vivono qui e di tutti coloro che da poco sono venuti ad abitarvi. È la nostra festa perché Biassono, il suo centro storico - nostro patrimonio storico culturale - si apre a tutti coloro che da fuori non hanno ancora ammirato la nostra storia e la nostra cultura. Impegniamoci, dunque, a trascorrere questa giornata di festa pensando a

Biassono come un patrimonio di tutti, un modello di vita comune che sia di esempio anche per altre comunità. Perché il coinvolgimento, l'impegno, la passione e la reciprocità, che nella festa si concretizzano così bene nel lavoro di tanti volontari, diventino una base, un terreno anche per altre azioni, sociali e individuali. Un grazie sentito va anche a tutte le forze dell’ordine impegnate per assicurare il buon andamento della manifestazione. Buona festa di San Martino a tutti!".