Bagno di folla e striscioni per il passaggio della Fiamma olimpica

Bagno di folla e striscioni a Desio per il passaggio della Fiamma olimpica. Oltre una decina i tedofori che hanno attraversato le strade della città da via Milano al centro, per poi proseguire verso Nova Milanese e Monza dove è attesa nel tardo pomeriggio.

Il sindaco ha accolto i tedofori in Comune

Il sindaco, Carlo Moscatelli, ha accolto i tedofori in Comune. Con la carovana olimpica poco prima delle 17 hanno raggiunto la stazione di servizio Eni di via Milano e da lì è proseguita la 59esima tappa della staffetta che ha raggiunto il centro di Desio attraverso via Diaz, corso Italia, piazza Conciliazione, via Garibaldi per poi ritornare su via Milano e dirigersi verso Nova Milanese.

“Un’occasione di festa e partecipazione”

Ai lati delle strade una folla ha salutato il passaggio della staffetta con i tedofori che si sono dati il cambio ogni duecento/trecento metri. Nella tappa desiana a portare la fiaccola anche Elena Fossati, tecnico della riabilitazione psichiatrica di Bovisio Masciago. Una giornata di grandi emozioni. il passaggio della Fiamma Olimpica, simbolo universale di pace, speranza e unità tra i popoli, che ha coinvolto l’intera comunità. “Per Desio un’occasione di festa, partecipazione e condivisione dei valori più autentici dello sport”, il commento degli amministratori. Lungo il percorso, con il sindaco, anche gli assessori Jenny Arienti e Giorgio Gerosa, la presidente del Consiglio, Marta Sicurello e diversi consiglieri comunali.

Tanti bambini delle scuole a salutare la fiaccola olimpica

Off-limits a partire dalle 16.30 le vie interessate dal passaggio della fiaccola olimpica e diverse scuole chiuse in anticipo. Lungo il percorso tanti i bambini che hanno salutato la Fiamma olimpica con alcuni striscioni, insieme a molti rappresentanti delle associazioni. Hanno prestato servizio lungo le strade cittadine gli agenti della Polizia Locale, i volontari della Protezione Civile e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Alpini e Carabinieri. Una grande festa per tutta la comunità desiana. Nel pomeriggio la fiaccola delle Olimpiadi è stata anche a Seveso.