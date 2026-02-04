La torcia olimpica fa tappa a Seveso verso Milano

Oggi, 4 febbraio, una tappa del lungo percorso che sta portando la fiaccola olimpica dal santuario di Olimpia alla cerimonia inaugurale di Milano si è tenuta a Seveso. La carovana che da qualche giorno sta attraversando la Lombardia, ripartita in mattinata da Gallarate, è entrata in città da via Vittorio Veneto, per poi transitare davanti al Comune e svoltare verso piazza Cardinal Confalonieri, dove è stata accolta da due ali di folla.

GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

Seveso, una città che ha dato tanto a queste Olimpiadi

Tantissime le persone che si sono affollate lungo il percorso della torcia attraverso Seveso, che a questa edizione dei Giochi ha dato davvero tanto, addirittura l’inno delle Olimpiadi “Fino all’alba”, scritto da Francesco Marrone e Giulio Gianni, sevesini e membri del Corpo musicale La Cittadina che proprio in piazza Confalonieri ha eseguito un concerto prima e durante il passaggio della fiaccola. La giocatrice di hockey su ghiaccio Aurora Abatangelo invece è stata selezionata per la Nazionale femminile e domani, giovedì 5, darà il via al torneo nella partita inaugurale contro la Francia.

Innumerevoli le realtà sevesine che hanno animato il pomeriggio: Alpini, Croce Bianca, New radio Seveso, Ba.Se 96 e Atletica In Robore Virtus Seveso che ha pure fatto da “apripista” con una corsa dei suoi atleti più giovani sulle strade dove poco dopo si sono susseguiti i tedofori. Dopo il passaggio in via Manzoni, il corteo ha lasciato Seveso per andare alla successiva tappa di Desio.

Da Malta a Seveso le esperienze dei tedofori

Fra i tedofori Elisa Krantz, 47 anni, originaria di Malta:

“Qualcosa di incredibile, davvero molto emozionante. Ho sentito una grandissima passione in questa giornata. Faccio molta corsa e ciclismo, mi sono iscritta tramite alcuni sponsor e mi sono sentita onorata e privilegiata di aver portato il simbolo dello sport”.

Federica Allievi ha partecipato alla lunga staffetta ieri, 3 febbraio, a Dalmine (Bergamo) e oggi non poteva perdersi il passaggio nella sua città:

“Mi sono iscritta sul sito ufficiale delle Olimpiadi un anno fa ed è stata un’esperienza incredibile. Ho corso alle 7, sotto la pioggia, tra una marea di gente: quando porti la fiaccola entri come in una bolla in cui ti dimentichi di tutto il resto”, racconta Allievi, che lavora a Milano nel settore del design e della progettazione.

GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

L’orgoglio della sindaca Borroni: “Siamo riusciti a portare la fiaccola”

Entusiasta per il pomeriggio la sindaca Alessia Borroni: