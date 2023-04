Bake off Italia torna in Villa Borromeo per il quinto anno consecutivo

Bake off Italia dolci in forno torna per la quinta volta a Villa Borromeo, ad Arcore. L'Amministrazione comunale guidata da Maurizio Bono e la società società produttrice Banijay S.p.A. hanno siglato infatti il rinnovo dell'accordo che prevede l’affitto di parti della Villa Borromeo e del Parco per le registrazioni dell'undicesima edizione del programma televisivo condotto da Benedetta Parodi.

Villa Borromeo ad Arcore sarà il set di Bake Off Italia. Le riprese della nuova edizione del cooking show targato BBC e prodotto da Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia inizieranno nelle prossime settimane ma già da stamattina è in corso di allestimento il set. Le riprese dureranno fino al 31 luglio 2023.

Quasi 50mila euro nelle casse del Comune